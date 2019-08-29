Слушания по генплану Челябинска собрали несколько сотен горожан и стартовали со скандалов

29 августа на публичные слушания по генеральному плану Челябинска собралось несколько сотен горожан, зал, в котором собирались провести мероприятие, не смог вместить всех желающих. Пришедшие на слушания люди были весьма недовольны, в зале киноцентра им. А. С. Пушкина преобладали, кстати, граждане пожилого возраста, передает корреспондент Накануне.RU.

Собравшиеся на слушания по генплану стояли в проходах узкого зала, занимали буквально все пространство. Как только ведущий из администрации города Сергей Самсонов объявил о начале слушаний, ему не дали спокойно высказаться даже по регламенту. Начались выкрики с мест, требования отмены слушаний и переноса их на площадку ледовой арены "Трактор", требования изгнать со слушаний и не давать слова депутатам райсоветов и городской думы. Собравшиеся были недовольны буквально всем, слушать докладчика и тем более что-то обсуждать в такой обстановке, естественно, не представлялось возможным.

Тон мероприятию, насколько можно было понять, задавали активисты и пожилая общественность, приехавшие на слушания из пригородных поселков. Их настроение можно понять – генплан предполагает изменение границ территорий, зональности и т.д., что заведомо вызывает раздражение у жителей. Тем более что по привычке властей с ними никто особенно не советовался и не обсуждал их нужды.

Так или иначе, получивший слово представитель Гипрогора (московский институт, работавший по заказу над генпланом города Челябинск) Максим Петров с самого начала выступления вынужден был не рассказывать и показывать, а призывать собравшихся к порядку. Что в такой обстановке услышали и поняли все присутствовавшие на слушаниях – вопрос открытый.

По словам докладчика, генплан разрабатывался на 20-летний период до 2039 года, особенности, заложенные в документе, отражают исторически сложившийся облик города. Например, 20% городских территорий в Челябинске по-прежнему занимают промышленные предприятия и объекты, это очень высокий показатель. В среднем по России среди сопоставимых городов он не превышает 10%, в Европе этот показатель – 3%.

На этих словах снова поднялся крик, так что свою мысль докладчик Петров произнес и ее услышали скорее всего лишь он сам и сидящие в президиуме.

Настроение части собравшихся было неизменным – отменить сегодняшнее мероприятие и перенести его на другой, желательно выходной день и в другое место.

К настоящему моменту публичные слушания продолжаются, но скорее всего, генплан просто придется отправить на серьезную доработку. Об этом в преддверии сегодняшнего мероприятия прямо высказался врио губернатора Алексей Текслер, по понятным причинам, несмотря на желание заказчиков в лице городской власти "утвердить" документ, сделать без проблем это уже не получится

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