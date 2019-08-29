20 Сентября 2020
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Происшествия В России Москва
соболь курит, сигарета, любовь соболь (2019) | Фото: coub.com

Московскую оппозиционерку Любовь Соболь облили нечистотами

Юрист так называемого Фонда борьбы с коррупцией, который аффилирован с оппозиционером Алексеем Навальным, Любовь Соболь сообщила в своем Twitter, что на нее напали возле подъезда собственного дома в Москве.

Как пишет Соболь, неизвестные облили ее грязью.

"Когда я садилась в такси, выплеснули какую-то грязь, залили салон машины", - пишет оппозиционерка.

Столичным СМИ Соболь сообщила, что планирует обращаться в полицию.

Ранее Соболь, находящаяся, по данным СМИ, на третьем месяце беременности, попалась с сигаретой. Москвич застал соратницу Навального в одном из московских парков. Сам факт курения подтверждает версию, что экс-кандидат на выборы в Мосгордуму специально распространяла слухи о своем интересном положении.

Напомним, Любовь Соболь - бывший кандидат на выборах в Мосгордуму, незарегистрированный МГИКом из-за большого процента брака в подписных листах. Речь идет о многочисленных фальсификациях, в том числе предоставление автографов мертвых или вовсе не существовавших людей. Кроме того, подруга Навального выступала организатором незаконных митингов в Москве, за что получила несколько штрафов на общую сумму в 930 тысяч рублей.

Любовь Соболь, грязь(2019)|Фото:twitter.com/SobolLubov

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Московскую оппозиционерку Любовь Соболь облили нечистотами

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Теги: Любовь Соболь, нападение, нечистоты



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