20 Сентября 2020
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фильм &quot;Тайна печати дракона&quot;, Арнольд Шварценеггер, Джеки Чан (2019) | Фото: film.ru

Шварценеггер обиделся, продюсеры подали в суд – у дела "Тайны печати дракона" появилось продолжение

У истории с тяжбой вокруг производителей фильма "Тайна печати дракона" появилось продолжение.

Напомним, производитель фильма "Вий" обанкротился. У компании появился конкурсный управляющий, который подал в суд на китайских партнеров по съемкам продолжения "Вия" – картины "Тайна печати дракона", а также на снимавшихся в проекте Арнольда Шварценеггера и Джеки Чана. Мол, все они должны выплатить компенсацию бывшему участнику съемочного процесса (который, к слову, занял крупную сумму – более 200 млн руб., ее надо отдавать кредиторам).

И вот теперь ответчики по этому делу (оно пока оставлено судом без движения) подали встречный иск в арбитраж, мол, Шварценеггер и Чан к делу отношения не имеют и упоминаются только для хайпа, который наносит вред имиджу проекта. Например, Шварценеггер, якобы, отказался приезжать в Россию на премьеру ленты (стартует в прокате 19 сентября), пишут "Ведомости".

Между тем, в китайском прокате лента проваливается, так что у создателей проекта теперь, вероятно, все надежды на Россию.

 

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Шварценеггер обиделся, продюсеры подали в суд – у дела "Тайны печати дракона" появилось продолжение

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Теги: тайна печати дракона, суд, прокат, арнольд шварценеггер



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