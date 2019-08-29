20 Сентября 2020
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Образование Ханты-Мансийский АО - Югра
пустой класс, парты, школа (2016) | Фото: all-pix.com

Школьники Покачи, Белоярского, Нижневартовского и Ханты-Мансийского районов будут учиться в одну смену

Уже в следующий понедельник, 2 сентября за парты школ Югры сядут 225 тыс. учеников, из них 27 тыс. сделают это впервые. В наступающем учебном году в одну смену будут учиться 77,8% югорских школьников. Такой режим работы организован в школах Покачи, Белоярского, Нижневартовского и Ханты-Мансийского районов, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

В окружном департаменте образования и молодежной политики сообщили, что во время подготовки к новому учебному году для 86 школ округа приобретено новое оборудование в столовые и пищеблоки, а для 43 – в медицинские кабинеты. Все учебные заведения полностью обеспечены учебниками.

"Учащиеся всех школ также будут обеспечены горячим питанием на основе примерного двухнедельного меню в соответствии с возрастными группами", - добавили в департаменте.

В целом на подготовку к новому учебному году потратят более 1 млрд руб., деньги, в числе прочего, пойдут на антитеррористическую оснащенность, текущий ремонт и устранение предписаний контролирующих органов. В 18 муниципалитетах Югры возить детей в школу и обратно по регулярным маршрутам будут школьные автобусы. В различных муниципалитетах это будут делать на автобусах, находящихся на балансе образовательных организаций и автотранспортных предприятий. В 2019 году в округе дополнительно купили пять школьных автобусов для перевозки детей в Когалыме, Ханты-Мансийске, Октябрьском, Белоярском и Нефтеюганском районах.

Подготовка к 2019/20 учебному году ХМАО(2019)|Фото: Департамент общественных и внешних связей ХМАО

Все автобусы, которые будут возить школьников, оснащены в установленном порядке тахографами и спутниковой навигацией ГЛОНАСС, ремнями безопасности, укомплектованы медицинскими аптечками, опознавательными знаками "Перевозка детей" и проблесковыми маячками. В департаменте образования и молодежной политики Югры сообщили, что до конца 2019 года в округе в рамках национального проекта "Образование" завершат строительство школы на 300 мест в поселке Высокий, а также четырех комплексов "Школа-детский сад" в Сургуте, Пыть-Яхе и Ханты-Мансийском районе. Всего в них смогут заниматься 550 учащихся и 580 воспитанников. К 2025 году в Югре планируется построить еще 45 объектов общеобразовательных организаций на 32 тыс. мест.

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Школьники Покачи, Белоярского, Нижневартовского и Ханты-Мансийского районов будут учиться в одну смену

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Теги: ученики, школа, первоклассники, одна смена



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