Порошенко уронил удостоверение депутата на пол и попытался выхватить телефон у журналиста

В первый день работы новой Верховной рады бывший президент, а ныне депутат Петр Порошенко уже попал в небольшой скандал. Получив удостоверение депутата, он уронил его на пол. Также он попытался вырвать из рук журналиста Артура Журбенко телефон, о чем сам Журбенко написал в Facebook.

"Первый журналист, у которого Петр Порошенко вырвал в #Рада9 телефон, - я", - написал он (то есть в Раде девятого созыва).

Поняв, что это снималось на видео, Порошенко спохватился и "разрешил" снимать. Видео инцидента обнародовал видеоблогер Анатолий Шарий.

Подобные случаи с Порошено не редкость. Во время предвыборной кампании он "прославился" тем, что то пытался выхватить телефон, то сорвать шапку, то потрепать за щеку, то обзывал в ответ на неудобные вопросы. А 31 марта, на голосовании в первом туре выборов президента, уронил бюллетень. И, как известно, проиграл их.

Напомним, сегодня начала работу новая Рада.