На фоне скандала с тагильскими хирургами: россияне рассказали об отношении к бесплатной медицине

Независимое рейтинговое агентство Zoom Market провело опрос о качестве бесплатного медицинского обслуживания. Респонденты со всей страны ответили на три вопроса: насколько часто они прибегают к услугам бесплатной медицины; предпочитают ли коммерческие медицинские учреждения бюджетным и как высоко оценивают уровень бюджетных медучреждений в своем городе.

Согласно результатам опроса, более всего бесплатной медициной довольны жители Москвы, Краснодара и Новосибирска.

Среди Уральского федерального округа лидером оказалась Тюмень (6-е место в общем списке), с небольшим отрывом, на восьмой строчке, находится Екатеринбург. Гораздо меньше довольны бесплатным медицинским обслуживанием жители Челябинска, который находится на 26 месте из 30.

Добавим, что эти данные опубликованы на фоне резонансного массового увольнения хирургов в Нижнем Тагиле. Однако, как рассказали Накануне.RU в Zoom Market, опрос проводился только в областных центрах, поэтому не охватил второй по величине город Свердловской области. По итогам скандала губернатор Евгений Куйвашев дал ряд поручений по системному решению вопросов с кадрами в тагильской медицине, среди которых проведение независимого социологического исследования о качестве услуг и условиях работы сотрудников и оплаты труда.