Депутаты Мосгордумы потребовали от Собянина остановить строительство Юго-Восточной хорды

В Москве создали рабочую группу для проверки безопасности строительства Юго-Восточной хорды через территорию радиоактивного могильника.

Депутаты Мосгордумы, экологи и местные жители требуют от мэра Сергея Собянина немедленно остановить строительство. Об этом заявила глава комиссии Мосгордумы по здравоохранению Людмила Стебенкова.

Группа также потребовала провести всестороннюю экспертизу проекта с забором всех почв и воздуха, провести рекультивацию могильника и затем повторную экспертизу.

По словам Стебенковой, необходимо закрыть доступ гражданам на территорию радиоактивного могильника и на территорию проведения экспертизы, передает "Интерфакс".

Напомним, 22 июля москвичи вышли на митинг, жители считают, что строительство Юго-Восточной хорды (ЮВХ) может привести к повторению чернобыльской катастрофы в Москве.

Эксперты опасаются, что возведение моста от Шоссейной до Кантемировской улицы спровоцирует оползни и растормошит могильник радиоактивных веществ.

В Общественной палате призвали пересмотреть проект хорды, сулящий радиационное заражение. Мэрия Москвы игнорирует мнение людей, считают там.

Отметим, ранее в мэрии Москвы заявляли, что стройплощадка Юго-Восточной хорды не затрагивает зону со сложной экологией, и на участках нет превышения радиационного фона.

Между тем, выяснилось, что за радиоактивной свалкой у Московского завода полиметаллов ТК "ТВЭЛ" Росатома, где проходит проект прокладки Юго-Восточной хорды, прекратили вести мониторинг еще в 2018 году.