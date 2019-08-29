Депутаты Мосгордумы потребовали от Собянина остановить строительство Юго-Восточной хорды
В Москве создали рабочую группу для проверки безопасности строительства Юго-Восточной хорды через территорию радиоактивного могильника.
Депутаты Мосгордумы, экологи и местные жители требуют от мэра Сергея Собянина немедленно остановить строительство. Об этом заявила глава комиссии Мосгордумы по здравоохранению Людмила Стебенкова.
Группа также потребовала провести всестороннюю экспертизу проекта с забором всех почв и воздуха, провести рекультивацию могильника и затем повторную экспертизу.
По словам Стебенковой, необходимо закрыть доступ гражданам на территорию радиоактивного могильника и на территорию проведения экспертизы, передает "Интерфакс".
Напомним, 22 июля москвичи вышли на митинг, жители считают, что строительство Юго-Восточной хорды (ЮВХ) может привести к повторению чернобыльской катастрофы в Москве.
Эксперты опасаются, что возведение моста от Шоссейной до Кантемировской улицы спровоцирует оползни и растормошит могильник радиоактивных веществ.
В Общественной палате призвали пересмотреть проект хорды, сулящий радиационное заражение. Мэрия Москвы игнорирует мнение людей, считают там.
Отметим, ранее в мэрии Москвы заявляли, что стройплощадка Юго-Восточной хорды не затрагивает зону со сложной экологией, и на участках нет превышения радиационного фона.
Между тем, выяснилось, что за радиоактивной свалкой у Московского завода полиметаллов ТК "ТВЭЛ" Росатома, где проходит проект прокладки Юго-Восточной хорды, прекратили вести мониторинг еще в 2018 году.