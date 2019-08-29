20 Сентября 2020
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Происшествия Пермский край
дитя мать младенец руки (2012) | Фото:

СК начал проверку информации об оставлении ребенка в пермском бэби-боксе

Следователям предстоит узнать обстоятельства, при которых ребенок появился в бэби-боксе Перми, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления СКР. Ведомство начало проверку информации, опубликованной в СМИ.

Напомним, ребенка подбросили 25 августа. Бэби-бокс сработал в 21.21. Ребенок доношенный. Вес новорожденной 3,2 кг. Завернута девочка была в две пеленки. Органы опеки получают документы для дальнейшего устройства ребенка в семью.

Сотрудники управления начали доследственную проверку.

Отметим, что принципом работы бэби-боксов являются анонимность, простота и безопасность для ребенка. Чтобы отказаться от младенца, матери не нужно деанонимизироваться, ждать и проходить бюрократические процедуры. Такой подход, считают организаторы бэби-боксов, спасает жизни нежеланных детей.

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СК начал проверку информации об оставлении ребенка в пермском бэби-боксе

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Теги: бэби-бокс, доследственная провекра, СУ СКР по Пермскому краю



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