20 Сентября 2020
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске суд отправил на принудительное лечение врача-каннибала

В Челябинске суд отправил на принудительное лечение жителя города, который работал врачом по поддельным документам.

"Судом вынесено постановление о применении к нему принудительных мер медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Напомним, 36-летний челябинец устроился на работу терапевтом, предоставив подложный диплом о получении высшего образования. 20 лет назад, когда ему было 16 лет, юноша зверски убил своего сверстника, выпив его кровь и расчленив тело. После этого он долгое время находился в психбольнице. В ходе обыска в его квартире было обнаружено наркотическое вещество в крупном размере.

Обвиняемому была проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, которая показала, что он страдает психическим расстройством.

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В Челябинске суд отправил на принудительное лечение врача-каннибала

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Теги: врач, каннибал, Челябинск, уголовное дело, приговор, принудительное лечение,



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Развитие сюжета:

Ранее 05.12.2019 14:05 Мск Челябинский облсуд оставил без изменения решение о принудительном лечении врача-каннибала

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