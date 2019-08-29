20 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
Правый сектор, ВСУ, Чонгар (2015) | Фото: t.ks.ua

Зеленский учредил новый день памяти - "защитников Украины"

Сегодня на Украине первый раз отмечается новый праздник скорби - День памяти "защитников Украины". Указ о его праздновании несколько дней назад подписал президент Владимир Зеленский. Он учрежден в память о тех, кто погиб "в борьбе за независимость и территориальную целостность страны", по факту - нацистских боевиков и солдат-срочников, отправленных воевать против Донбасса.
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По этому поводу сегодняшнее торжественное заседание Верховной рады нового созыва началось с минуты молчания.

Дата 29 августа была выбрана в связи с тем, что в Иловайском котле в 2014 году в этот день, как считается, погибло больше всего военнослужащих. По неофициальным данным, всего в этом котле погибли несколько тысяч человек. На Украине никаких разбирательств по этому поводу так и не было проведено. Точнее, они закончились ничем.

Интересно, что новый глава Генштаба ВСУ Руслан Хомчак является одним из "авторов" Иловайского котла. По некоторым данным, он тогда бросил солдат и на своем бронированном микроавтобусе удрал в лесопосадку, где они с командиром "Днепра-1" Юрием Березой пролежали до вечера. Сам Хомчак признавал этот факт, но оправдывался, что его автомобиль будто бы подбили и он был вынужден идти пешком.

Как бы то ни было, но новый праздник на Украине снова является скорбным и имеет подчеркнуто антироссийский подтекст.

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Зеленский учредил новый день памяти - "защитников Украины"

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Теги: Украина, память, праздник



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