В Екатеринбурге задержана организатор пикетов православных активистов против "креста" Лампаса

Задержана организатор пикетов православных активистов в Екатеринбурге Оксана Иванова. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"Повезли в 15-е отделение полиции на Машиностроителей. В связи с большим количеством жалоб на хэппенинг", - сообщила Иванова.

Чуть позже она уточнила, что ее должны доставить в суд и требуется адвокат.

Напомним, речь идет о пикетах возле "креста" уличного художника Покраса Лампаса в Екатеринбурге, которые прошли в минувшие выходные. Арт-объект оскорбил чувства православных активистов настолько, что один из них пригрозил залить площадь кровью. Позже художник отказался от идеи креста в своем произведении.