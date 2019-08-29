Банкротящийся югорский бизнесмен задолжал крупную сумму чиновникам и Сбербанку

Администрация Сургута вступила в дело о банкротстве "Югорской промышленной корпорации" (ЮПК) Андрея Копайгоры. Суд принял заявление чиновников о включении в реестр требований кредиторов должника более 164 тыс. руб., передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее, напомним, суд ввел наблюдение в отношении компании югорского бизнесмена. Долг компании перед управлением Федеральной налоговой службы - более 30 млн руб. Кроме того, в числе кредиторов ЮПК оказался Сбербанк. Кредитная организация попросила включить в перечень требований долг, превышающий 106 млн руб.

Как сообщало Накануне.RU, неделю назад Андрей Копайгора попал в аварию, когда ехал по трассе Москва – Санкт-Петербург.