Ученые реконструировали лицо далекого предка человека – он жил 4 миллиона лет назад

Ученые реконструировали лицо одного из самых ранних возможных предков человека. Археологи обнаружили череп этого гоминида в Эфиопии в 2016 году. На редкость хорошо сохранившийся череп позволил представить, как выглядел вид под названием Australopithecus anamensis, живший примерно 3,8 млн лет назад.

Раньше предполагалось, что найденный череп может принадлежать виду Australopithecus afarensis – тому же, что и знаменитая Люси (останки австралопитека женского пола, найденные в 70-х годах прошлого века). Но выяснилось, что это отдельный вид, и он жил на одном пространстве с австралопитеками афарскими по крайней мере, на протяжении 100 тыс. лет. Это подвело ученых к мысли, что эволюционное древо гоминидов, вероятно, имеет гораздо более сложное строение, чем они раньше предполагали.