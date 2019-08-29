Суд оставил в силе приговор экс-начальнику управления культуры Магнитогорска, осужденному за взятки

Апелляционная инстанция Челябинского областного суда оставила без изменения приговор экс-начальнику управления культуры Магнитогорска Александру Логинову, осужденному за превышение должностных полномочий и взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, в июне текущего года суд приговорил экс-чиновника к условному сроку со штрафом в 800 тыс. рублей и запретил ему сроком на три года работать в органах власти.

В 2014-2016 он трижды получил взятки на общую сумму 50 тыс. рублей от заместителя директора охранного предприятия за оказание содействия в заключении договора по охране центрального ледового городка. Контракты были заключены без проведения торгов.

Защитник осужденного обжаловал приговор, просил действия осужденного квалифицировать по ч. 1 ст. 290 УК РФ, уголовное дело прекратить в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.