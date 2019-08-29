На опасных поворотах трассы "Пермь - Екатеринбург" появились участки с шумовой разметкой

В Свердловской области на федеральной трассе Р-242 "Пермь - Екатеринбург" появились участки с шумовой краевой разметкой. Пока они действуют в пилотном режиме.

Как сообщили Накануне.RU в ФКУ "Уралуправтодор", при наезде колеса на такую разметку создается шумовой эффект, который оповещает водителя о непреднамеренном уходе автомобиля с полосы. В частности, новую разметку нанесли в районе опасных крутых поворотов возле Бисерти, Афанасьевского, Ильят и границы с Пермским краем (160 км, 201 км, 207 км, 215 км, 260 км).

Планируется, что нововведение позволит снизить аварийность и повысить безопасность дорожного движения. Водителей призывают быть предельно внимательными и осторожными на извилистых участках дороги с затяжным уклоном и снижать скорость.