Москвич снял на видео "беременную" Соболь, которая раскуривала сигарету в парке

Скандально известный юрист т.н. ФБК Любовь Соболь, находящаяся, по данным СМИ, на третьем месяце беременности, попалась с сигаретой. Москвич застал соратницу блогера Алексея Навального в одном из московских парков. Сам факт курения подтверждает версию, что экс-кандидат на выборы в Мосгордуму специально распространяла слухи о своем интересном положении.

Житель Москвы случайно застал Любовь Соболь и снял на видео момент, как она раскуривает сигарету. Казалось бы, в этом нет ничего предосудительного, ведь человек волен сам выбирать, курить ему или нет. Однако есть одно любопытное «но»: дело в том, что сотрудница так называемого Фонда борьбы с коррупцией может быть беременна.

Как сообщают СМИ со ссылкой на телеграм-каналы, ближайшая соратница Алексея Навального прекратила голодовку из-за того, что находилась на восьмой недели беременности. Правда, эта информация вызывает сомнения. Журналисты предположили, что Соболь могла специально вбросить фейк о своем положении, чтобы вызвать к себе сочувствие, избежать травли конкурентов и заручиться поддержкой избирателей. Кроме того, бытует мнение, что таким образом юрист т.н. ФБК пыталась избежать административного ареста.

Иными словами, тот факт, что Любовь Соболь застали с сигаретой, говорит лишь о том, что так называемая беременность стала своего рода прикрытием. Но если активистка все-таки беременна, то ее пренебрежение к собственному здоровью и будущему ребенку не удивляет. Ведь ее малолетняя дочь тоже осталась без внимания. Соболь вспоминает о ребенке только в том случае, когда ей нужно избежать судебного решения о заключении в спецприемник. Кроме того, ранее СМИ неоднократно сообщали, что юрист ФБК избивала девочку.

Напомним, Любовь Соболь – бывший кандидат на выборах в Мосгордуму, незарегистрированный МГИКом из-за большого процента брака в подписных листах. Речь идет о многочисленных фальсификациях, в том числе предоставление автографов мертвых или вовсе не существовавших людей. Кроме того, подруга Навального выступала организатором незаконных митингов в Москве, за что получила несколько штрафов на общую сумму в 930 тысяч рублей.