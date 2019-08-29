ФСБ предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии

ФСБ предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии.

Готовивший их боевик задержан, это местный житель, ранее судимый за терроризм, передает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Мужчина признался, что готовил "диверсионно-террористические актов в отношении объектов правоохранительных органов и государственных структур".

В лесу близ населенных пунктов Черная речка и Алтуд обнаружен тайник с двумя готовыми к применению самодельными взрывными устройствами большой мощности.

В июле ФСБ сообщила подробности задержания в Когалыме человека с "поясом смертника". Преступник был пойман утром 21 июля. При личном досмотре на нем нашли закрепленное на поясе устройство в виде ремня со свертком, обмотанным черной изолентой. Там же были пластичное вещество серого цвета и запал.

Осмотр показал, что пояс – самодельное взрывное устройство на основе гексогена массой 2,5 кг с поражающими элементами – болтами. Злоумышленник готовил теракт в Когалыме. Возбуждено уголовное дело. Пояс смертника также известен как пояс шахида. Бомба прячется под одежду смертника, который приводит ее в действие путем самоподрыва.