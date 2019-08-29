Общественники объяснили, почему учителя боятся оказывать первую помощь детям с сердечными приступами

20 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
Реанимация, скорая помощь, пожар, пострадавшие (2018) | Фото: В.Н. Горелых

Общественники объяснили, почему учителя боятся оказывать первую помощь детям с сердечными приступами

Накануне нового учебного года общественники обратились к руководителям школ и родителям учеников с просьбой проверить, насколько подготовлены образовательные учреждения к безопасному обучению.

"Отправляя своих детей в школу, мы хотим быть уверенными, что в случае необходимости, им будет оказана своевременная помощь, - говорит вице-президент общественной организации по предупреждению внезапной остановки сердца у детей "Хрустальное сердце" Мария Черныш. - Если нельзя открыть двери школы, пока в ней не установлено  противопожарное оборудование, то почему не уделяется внимание оборудованию, которое может спасти жизнь в экстренном случае? Речь идёт о внезапной остановке сердца, которое может случиться даже у здорового ребёнка – удар или попадание мяча в область сердца. В такой ситуации необходима помощь в считанные минуты. "Скорую", как правило, приходится ждать дольше. Где же в школах автоматические наружные дефибрилляторы (АНД), которыми оборудованы все  многолюдные места в Европе и Америке, не говоря уже о детских садах и школах? Каждый год мы теряем от внезапной остановки сердца более 200 школьников по всей стране".

"Детский травматизм и смертность от неотложных состояний является серьезной проблемой, -  добавляет Леонид Дежурный, главный научный сотрудник ФГБУ "Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения" Минздрава России. - Снизить ее можно при своевременном оказании первой помощи. Для этого в 2016 году в Закон "Об образовании в Российской Федерации" были внесены поправки (ст. 41 п. 11), которые предусматривают необходимость обучения педагогических работников правилам оказания первой помощи. В середине марта этого года в Госдуме РФ первое чтение прошел законопроект, вносящий поправки в 31 статью 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации" от 21 ноября 2011 г. Подготовлена редакция ко второму чтению. Законопроект предусматривает разделение первой помощи на два вида. Базовую первую помощь, оказываемую всеми гражданами, и расширенную первую помощь, оказываемую отдельными категориями подготовленных участников оказания первой помощи. Также проект подразумевает внедрение программы автоматической наружной дефибрилляции и создание правил оказания первой помощи как регламентирующего документа". Второе чтение закона с поправками планируется на конец 2019 года.

Персонал школ по-прежнему боится брать на себя ответственность по оказанию первой помощи, опасаясь привлечения к ответственности, говорят в "Хрустальном сердце". Связано это с тем, что педагогические работники плохо осведомлены о юридической норме "крайняя необходимость", которая защищает человека, оказывающего помощь, от ответственности, даже если в процессе оказания первой помощи был нанесен неумышленный вред. Это обусловливает необходимость как информирования, так и обучения персонала школ правилам оказания первой помощи.

add_circle ОБСУДИТЬ (1)


Читать все комментарии (1)


Добавить комментарий:

Общественники объяснили, почему учителя боятся оказывать первую помощь детям с сердечными приступами

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: первая помощь, сердечный приступ, школа



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети