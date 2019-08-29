Общественники объяснили, почему учителя боятся оказывать первую помощь детям с сердечными приступами

Накануне нового учебного года общественники обратились к руководителям школ и родителям учеников с просьбой проверить, насколько подготовлены образовательные учреждения к безопасному обучению.

"Отправляя своих детей в школу, мы хотим быть уверенными, что в случае необходимости, им будет оказана своевременная помощь, - говорит вице-президент общественной организации по предупреждению внезапной остановки сердца у детей "Хрустальное сердце" Мария Черныш. - Если нельзя открыть двери школы, пока в ней не установлено противопожарное оборудование, то почему не уделяется внимание оборудованию, которое может спасти жизнь в экстренном случае? Речь идёт о внезапной остановке сердца, которое может случиться даже у здорового ребёнка – удар или попадание мяча в область сердца. В такой ситуации необходима помощь в считанные минуты. "Скорую", как правило, приходится ждать дольше. Где же в школах автоматические наружные дефибрилляторы (АНД), которыми оборудованы все многолюдные места в Европе и Америке, не говоря уже о детских садах и школах? Каждый год мы теряем от внезапной остановки сердца более 200 школьников по всей стране".

"Детский травматизм и смертность от неотложных состояний является серьезной проблемой, - добавляет Леонид Дежурный, главный научный сотрудник ФГБУ "Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения" Минздрава России. - Снизить ее можно при своевременном оказании первой помощи. Для этого в 2016 году в Закон "Об образовании в Российской Федерации" были внесены поправки (ст. 41 п. 11), которые предусматривают необходимость обучения педагогических работников правилам оказания первой помощи. В середине марта этого года в Госдуме РФ первое чтение прошел законопроект, вносящий поправки в 31 статью 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации" от 21 ноября 2011 г. Подготовлена редакция ко второму чтению. Законопроект предусматривает разделение первой помощи на два вида. Базовую первую помощь, оказываемую всеми гражданами, и расширенную первую помощь, оказываемую отдельными категориями подготовленных участников оказания первой помощи. Также проект подразумевает внедрение программы автоматической наружной дефибрилляции и создание правил оказания первой помощи как регламентирующего документа". Второе чтение закона с поправками планируется на конец 2019 года.

Персонал школ по-прежнему боится брать на себя ответственность по оказанию первой помощи, опасаясь привлечения к ответственности, говорят в "Хрустальном сердце". Связано это с тем, что педагогические работники плохо осведомлены о юридической норме "крайняя необходимость", которая защищает человека, оказывающего помощь, от ответственности, даже если в процессе оказания первой помощи был нанесен неумышленный вред. Это обусловливает необходимость как информирования, так и обучения персонала школ правилам оказания первой помощи.