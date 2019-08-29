Мэрия Екатеринбурга закупает "генераторы шума": чиновники хотят защититься от посторонних ушей

20 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


    armani jeans джинсы женские вот

Политика Свердловская область Уральский ФО
образ разведчика, предателя, шляпа, шпион холодная война (2016) | Фото: ilt.com.ua

Мэрия Екатеринбурга закупает "генераторы шума": чиновники хотят защититься от посторонних ушей

Администрации города Екатеринбурга понадобился "генератор шума". Как передает корреспондент Накануне.RU, соответствующий лот размещен на сайте государственных закупок.

Примечательно, что непосредственным получателем "антишпионского" устройства значится департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений.

В техническом задании прибор описан как "средство активной защиты информации от утечки за счет побочных электромагнитных излучений и наводок типов А и Б".

Скорее всего, речь идет о специальном приборе "СОНАТА-Р3.1" или его аналоге, стоимостью 22 тыс. руб., который обеспечивает конфиденциальность путем излучения в окружающее пространство электромагнитного поля шума, а также наводок на линии сети электропитания и заземления путем индуцирования в них маскирующих шумовых напряжений.

Судя по всему, в городском департаменте, который оперирует землей, есть свои тайны и секреты. Впрочем, скорее всего, наличие такого оборудования - это лишь требование по защите государственных тайн.

Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Мэрия Екатеринбурга закупает "генераторы шума": чиновники хотят защититься от посторонних ушей

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: СОНАТА-Р3.1, генератор шума



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети