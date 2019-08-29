Мэрия Екатеринбурга закупает "генераторы шума": чиновники хотят защититься от посторонних ушей

Администрации города Екатеринбурга понадобился "генератор шума". Как передает корреспондент Накануне.RU, соответствующий лот размещен на сайте государственных закупок.

Примечательно, что непосредственным получателем "антишпионского" устройства значится департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений.

В техническом задании прибор описан как "средство активной защиты информации от утечки за счет побочных электромагнитных излучений и наводок типов А и Б".

Скорее всего, речь идет о специальном приборе "СОНАТА-Р3.1" или его аналоге, стоимостью 22 тыс. руб., который обеспечивает конфиденциальность путем излучения в окружающее пространство электромагнитного поля шума, а также наводок на линии сети электропитания и заземления путем индуцирования в них маскирующих шумовых напряжений.

Судя по всему, в городском департаменте, который оперирует землей, есть свои тайны и секреты. Впрочем, скорее всего, наличие такого оборудования - это лишь требование по защите государственных тайн.