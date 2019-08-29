20 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
верхотурье (2012) | Фото: Накануне.ru

Один из самых протяженных крестных ходов России – Симеоновский — пройдет на Среднем Урале

7 сентября 2019 года по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла и при поддержке Фонда святой Екатерины стартует один из самых протяженных крестных ходов России – Симеоновский, из Екатеринбурга в Верхотурье. За 18 дней пути крестоходцы пройдут 370 километров по территории трёх епархий. Участники молитвенного шествия прибудут в духовную столицу Урала к празднику перенесения мощей святого праведного Симеона Верхотурского, отмечаемому 25 сентября.

Как рассказал руководитель команды организаторов, Олег Морозов: «В этом году крестный ход посвящен 105-летию установки и освящению новой сени над мощами святого Симеона Верхотурского, когда в далеком 1914 году прошёл первый подобный ход. На мой взгляд, для екатеринбуржцев это очень важно и чрезвычайно символично — самый почитаемый у нас святой вместе с небесной покровительницей Екатеринбурга проведут нас путем духовного роста, от столицы светской - к столице духовной».

Шествие начнется в субботний день, после Божественной литургии в часовне святой великомученицы Екатерины города Екатеринбурга. Затем, ход пройдёт через сёла: Мостовское, Липовское, Глинское, Арамашево, город Алапаевск, монастырь Новомучеников в Верхней Синячихе, Махнёво, Меркушино, Красногорское и завершится в Верхотурье.

крестный ход, Екатеринбург, толпа, шествие, флаг российской империи(2017)|Фото: Накануне.RU

Организаторы из Общества святителя Николая Чудотворца приглашают всех желающих пройти по старинному маршруту. Присоединиться к нему можно будет в любой точке пути. Подробное расписание Симеоновского крестного хода размещено на сайтах: «Симеонова-тропа.рф», svnikolay.ru. Там же есть памятка паломника, описание маршрута и иная необходимая информация.

Напомним, «Симеонова тропа» — туристско-паломнический маршрут по Среднему Уралу, связанный с именем святого праведного Симеона Верхотурского. Изначально Симеоновой тропой называли лесную тропу от села Меркушино, где жил Симеон, до Тагильской слободы (ныне село Махнёво), куда он ходил на богослужения в Спасо-Преображенский храм. После причисления праведника к лику святых, лесная сорокакилометровая тропа между селом Меркушино и Тагильской слободой стала паломнической: все хотели пройти хоть раз путём святого Симеона, знаменитым своей целительной силой.

25 сентября 1704 года мощи праведного Симеона были перенесены из Меркушино в Верхотурский Свято-Николаевский монастырь. С этого момента начался расцвет монастыря, который сегодня неразрывно связан с именем святого праведника, а сам Симеон стал именоваться Верхотурским.

верхотурье(2018)|Фото: Накануне.ru

В 1914 году мощи праведного Симеона перенесли во второй раз: из Николаевского храма монастыря в новый Крестовоздвиженский собор, куда семьей Николая II была пожертвована сень над ракой с мощами святого. В связи с этими торжественными событиями — переносом мощей и получением царского дара — состоялся большой крестный ход из Екатеринбурга в Верхотурье по старому Верхотурскому тракту со специально написанной иконой великомученицы Екатерины, по периметру которой располагались клейма с изображениями святых покровителей храмов Екатеринбурга. Этот 370-километровый маршрут получил ещё название Большая Симеонова тропа, а 40-километровую лесную тропу в Меркушино иногда называют Малой Симеоновой тропой.

В советское время святые мощи оказались в фондах Областного краеведческого музея. 25 мая 1989 года мощи праведного были возвращены Церкви. В сентябре 1992 года крестным ходом из Екатеринбурга они были принесены в Свято-Николаевский Верхотурский монастырь. В 2004 году праздновалось 400-летие Верхотурского монастыря и 300-летие перенесение мощей праведного Симеона. Тогда же началось восстановление Симеоновой тропы — был постепенно воссоздан малый маршрут от села Махнёво до Меркушино. А еще через 10 лет, в 2014-м, исторический маршрут от Екатеринбурга до Верхотурья по старому Верхотурскому тракту, восстановлен полностью.

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Один из самых протяженных крестных ходов России – Симеоновский — пройдет на Среднем Урале

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Теги: симеон верхотурский, фонд святой екатерины, крестный ход, симеонова тропа



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