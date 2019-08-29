Завод "Нового потока" пытается отсудить у Антипинского НПЗ 3,3 млрд рублей

Собственники группы "Новый поток" продолжают предъявлять иски к своему бывшему активу - Антипинскому НПЗ, который перешел под контроль Сбербанка. В Арбитражный суд Удмуртии обратился Марийский НПЗ, передает корреспондент Накануне.RU.

Читайте также: Суд оставил без рассмотрения заявление Антипинского НПЗ о самобанкротстве

Марийский НПЗ предъявил АНПЗ иск на 3,3 млрд руб., следует из данных картотеки суда. Антипинский НПЗ с 2016 г. принимал остаточные продукты переработки с Марийского НПЗ - перерабатывал мазут и гудрон на комбинированной двухсекционной установке глубокой переработки. Завод принимал до 720 тыс. т в год ОПП.

Добавим, что вчера иск к АНПЗ в Арбитражный суд Москвы направила группа "Новый поток". Общество требует выплатить долг в размере 37,8 млн руб.

Ранее, напомним, иск к "АНПЗ-продукт" (подконтрольна Антипинскому НПЗ) подала компания "Нью петрол Тюмень" (юрлицо сети заправок группы "Новый поток" в Тюменской и Курганской областях). Исковые требования - 4,5 млрд руб.