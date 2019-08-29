Ученый объяснил, почему гитлеровская Германия не создала атомную бомбу

У гитлеровской Германии не появилось собственное ядерное оружие, потому что ее руководство не считало эту задачу приоритетной и решило вести ее в ограниченных рамках. Об этом заявил советник директора Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" и историк отечественного атомного проекта Андрей Гагаринский.

"Гитлер так никогда и не принял ученых, отвечавших за атомную программу", – приводит его слова РИА Новости.

Гагаринский добавил, что германские атомщики не просили серьезного финансирования и им не хватило времени. Последний неудачный эксперимент в этой области осуществил нобелевский лауреат Вернер Гейзенберг "в мае 1945 года уже под грохот французских танков".

Ранее нобелевский лауреат, вице-президент РАН, депутат Госдумы Жорес Алферов выражал мнение, что за всю историю различного рода научных проектов таких, как советский и американский атомные проекты, не было.

"Я считаю, что два наиболее прорывных проекта прошлого века были – Манхэттенский проект США и создание советской атомной бомбы", - говорил Алферов.

Он также подчеркнул, что кадровую проблему Манхэттенского проекта, по сути, решил Гитлер, потому что все ведущие позиции были заняты европейскими учеными, эмигрировавшими из Германии.

При этом он напомнил, что атомной бомбы и всех ее "ужасных последствий" могло и не быть. Ключом и движителем ее создания стала научная работа Отто Гана и Фрица Штрассмана по открытию деления урана.

Решение о создании бомбы в СССР было принято после бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, СССР втянулся в гонку вооружений, стараясь не допустить монополии США, напомнил ученый. Вместе с тем, по его мнению, советский атомный проект поднял науку и технологию в СССР на колоссально высокий уровень.