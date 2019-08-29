Пилотажники на МАКСе впервые "напечатали" в небе текст

Пилотажная группа "Первый полет" из Москвы впервые написала в небе текст во время полетов на авиасалоне МАКС-2019. Собственно, название авиасалона и было написано с помощью новой технологии. Пять самолетов Як-52 и Як-54 "напечатали" "MAKS 2019", сообщает ТАСС со ссылкой на Федерацию самолетного спорта Москвы. Самолеты выпускали облака из разогретого масла.

По словам руководителя пилотажной группы Дмитрия Самохвалова, на борту самолетов установлена специальная автоматизированная система, которая контролирует время и длительность выпуска масла каждым самолетом, что позволяет "печатать" в небе, как на принтере, любой текст.

Он уточнил, что такой технологией в РФ не обладает никто. Слова, которые будут воспроизводиться в воздухе, вводятся в систему на земле.