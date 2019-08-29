Зауральский подросток выведал данные банковской карты своего соседа и платил его деньгами за интернет-игрушки

В Курганской области передано в суд необычное уголовное дело. Фигурант - 15-летний мальчик.

В марте этого года к несовершеннолетнему попали данные банковской карты пенсионера-односельчанина, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Недолго думая, юноша через интернет с помощью данных карты оплачивал интернет-игры и совершал покупки с иностранных сайтов. Всего подростку удалось "увести" с карты соседа-старика более 15 тыс. руб.