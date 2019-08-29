Нижневартовск стал лидером среди городов Югры в региональном этапе конкурса "Лучшая муниципальная практика"

Нижневартовск победил в региональном этапе Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" сразу в нескольких номинациях. В частности, город стал лучшим в номинации "Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства", сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Наш город представил практику "Системный подход к управлению развитием территории города Нижневартовска как "умного города" - от благоустройства к цифровой информационной модели (ЦИМ УРТ)". Данная работа началась два года назад по инициативе главы города Василия Тихонова.

Индивидуальные особенности Нижневартовска позволяют сформировать образ молодого индустриального города как центра культурного самовыражения. Принципиальные фундаментальные решения, заложенные Концепцией комплексного благоустройства, являются основой перспективного развития. В городе появились новые благоустроенные зоны, например, Рябиновый бульвар, Школьная аллея, завершена реконструкция Комсомольского бульвара.

Нижневартовск – в числе призеров конкурса в номинации "Обеспечение эффективной "обратной связи" с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах". Окружные власти отметили проводимый третий год подряд в микрорайонах города "Марафон благоустройства", а также создание и работу Территориальных общественных самоуправлений.

Напомним, в Нижневартовске в настоящее время действует одно такое объединение – в 10-Г микрорайоне. Собрания инициативных групп по их созданию состоялись в четырех микрорайонах. Разработана муниципальная программа поддержки ТОС. На эти цели в бюджете заложена сумма в 1 млн руб.. В первом микрорайоне продолжается "Марафон благоустройства".

Еще одно призовое место в конкурсе у Нижневартовска в номинации "Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне". Ханты-Мансийск в этой номинации занял второе место, Лянтор стал третьим. По сравнению с прошлым годом количество заявок для участия в конкурсе увеличилось на треть до 66. Из них на федеральный этап от автономного округа направлено 24.