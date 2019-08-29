Нижневартовск стал лидером среди городов Югры в региональном этапе конкурса "Лучшая муниципальная практика"

20 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


    портфель мужской кожаный италия вот

Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Администрация города Нижневартовска, табличка (2019) | Фото: Накануне.RU

Нижневартовск стал лидером среди городов Югры в региональном этапе конкурса "Лучшая муниципальная практика"

Нижневартовск победил в региональном этапе Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" сразу в нескольких номинациях. В частности, город стал лучшим в номинации "Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства", сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Наш город представил практику "Системный подход к управлению развитием территории города Нижневартовска как "умного города" - от благоустройства к цифровой информационной модели (ЦИМ УРТ)". Данная работа началась два года назад по инициативе главы города Василия Тихонова.

Индивидуальные особенности Нижневартовска позволяют сформировать образ молодого индустриального города как центра культурного самовыражения. Принципиальные фундаментальные решения, заложенные Концепцией комплексного благоустройства, являются основой перспективного развития. В городе появились новые благоустроенные зоны, например, Рябиновый бульвар, Школьная аллея, завершена реконструкция Комсомольского бульвара.

Нижневартовск – в числе призеров конкурса в номинации "Обеспечение эффективной "обратной связи" с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах". Окружные власти отметили проводимый третий год подряд в микрорайонах города "Марафон благоустройства", а также создание и работу Территориальных общественных самоуправлений.

Напомним, в Нижневартовске в настоящее время действует одно такое объединение – в 10-Г микрорайоне. Собрания инициативных групп по их созданию состоялись в четырех микрорайонах. Разработана муниципальная программа поддержки ТОС. На эти цели в бюджете заложена сумма в 1 млн руб.. В первом микрорайоне продолжается "Марафон благоустройства".

Еще одно призовое место в конкурсе у Нижневартовска в номинации "Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне". Ханты-Мансийск в этой номинации занял второе место, Лянтор стал третьим. По сравнению с прошлым годом количество заявок для участия в конкурсе увеличилось на треть до 66. Из них на федеральный этап от автономного округа направлено 24.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Нижневартовск стал лидером среди городов Югры в региональном этапе конкурса "Лучшая муниципальная практика"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: лучшая муниципальная практика, нижневартовск, лидер



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 01.07.2019 15:53 Мск Нижневартовск стал лучшим в двух номинациях всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика"

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети