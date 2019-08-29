20 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
молебен &quot;о вразумлении депутатов&quot;, Верховная рада (2017) | Фото: youtube.com

Новая Верховная рада Украины принесла присягу и планирует начать с изменения конституции

Самый старший депутат новой Верховной рады Украины Юлий Иоффе зачитал присягу на торжественном заседании парламента, после чего все депутаты хором сказали: "Присягаем". Эта процедура предусмотрена конституцией. Сегодня присягу подпишут все 424 депутата, и Рада начнет работу.
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Напомним, в новом парламенте впервые в истории Украины будет монобольшинство: "Слуга народа" имеет 254 мандата, "Оппозиционная платформа - за жизнь" (Юрий Бойко, Вадим Рабинович, Виктор Медведчук) - 43, "Батькивщина" Юлии Тимошенко - 26, "Европейская солидарность" Петра Порошенко - 25, "Голос" Святослава Вакарчука - 20, депутаты от других партий - 10, самовыдвиженцы - 46. Парламент обновился на 80%, что является рекордом, и стал моложе на 7 лет. Средний возраст депутата всего 41 год.

Сегодня планируется сформировать правительство, "поделить" между собой комитеты Рады, определить руководителей фракций. Но депутаты также намерены изменить конституцию, сняв неприкосновенность с самих себя. Этот вопрос поднимался на Украине в течение всех 28 лет незалежности.

В Раду приехал президент Владимир Зеленский, который собирается выступить с речью.

Накануне.RU писало, что при новой Раде отношения с Россией не изменятся, как и ситуация в Донбассе.

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Новая Верховная рада Украины принесла присягу и планирует начать с изменения конституции

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Теги: Украина, Верховная рада



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