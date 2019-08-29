Владимир Соловьев считает, что зрителям события на Украине интереснее, чем пенсии

Скандально известный ведущий "России 1" Владимир Соловьев считает, что его телезрителей проблемы Украины интересуют больше, чем пенсии. Об этом журналист заявил telegram-каналу "Подъем".

"Смотрят Украину, потому что, во-первых, это альтернативная история России, затем потому что там живые настоящие эмоции. Я, например, умышленно делал много тем, когда мы пенсионную реформу обсуждали. Вот только цифры смотрения были очень невысокие, то есть людей эта тема не заинтересовала на уровне обсуждения. В жизни это одно, а вот смотреть и обсуждать это, не значит, что хочется", - говорит Соловьев.

Он уточнил, что телеиндустрии приходится подстраиваться под особенности менталитета аудитории.

"Ну и хочу напомнить, что ещё Достоевский писал об особенности русского характера, о его вовлечённости в мировые события. Наш человек, в отличие от американского, гораздо больше экстраверт, чем интроверт, в политическом плане. Всегда традиционно волновало гораздо больше происходящее вокруг, чем происходящее внутри. Увы, но это некая данность", - заключает журналист.