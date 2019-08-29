20 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
полиция, мигалки (2018) | Фото: Накануне.RU

На Среднем Урале автоледи без прав устроила серьезное ДТП, выехав на "встречку"

На Среднем Урале произошло серьезное ДТП, в результате которого пострадали шесть человек и один погиб.
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Как сообщили Накануне.RU в ГИБДД Свердловской области, все случилось в среду вечером на автодороге "Серов – Сосьва – Гари" вблизи села Романово. Как выяснили прибывшие на место полицейские, 26-летняя женщина-водитель автомобиля ВАЗ 21740, не имеющая права управления транспортным средством, не учла погодные условия и выехала на встречную полосу, где столкнулась с "Форд Фокус" под управлением 34-летней женщины.

В иномарке кроме водителя находились четыре пассажира, в том числе трое детей. В результате все они получили различные травмы. Водитель "Форда" в ДТП не пострадала. Освидетельствование показало, что женщина была трезва.

В ВАЗе помимо водителя находились два пассажира, один из которых погиб, а другой доставлен в реанимацию. Сидевшая за рулем женщина также госпитализирована, у нее уже взят забор крови на установление состояния опьянения.

Сейчас по факту ДТП ведется следствие, выясняются все обстоятельства инцидента.

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На Среднем Урале автоледи без прав устроила серьезное ДТП, выехав на "встречку"

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Теги: ДТП, авария, трасса, Средний Урал



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