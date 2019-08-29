Тюменец умер после того, как ему отказали в срочной операции

Началась проверка информации о том, что пациент одной из тюменских больниц умер после отказа в срочной операции, передает корреспондент Накануне.RU.

По некоторым данным, врачи больницы №2 Тюмени якобы отказались принять 44-летнего пациента, испытывавшего из-за болезни сильные боли. 27 июня ему стало намного хуже, и родные вызвали "скорую". Приехавшие врачи попытались помочь и увезти пострадавшего в больницу, однако дежурный медик якобы наотрез отказался принимать пациента. Вскоре он умер - не выдержало сердце.

Информацию о трагедии проверят следователи, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного управления СКР.