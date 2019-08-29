Теннисистка Уильямс во время матча US Open заказала кофе прямо на корт

Американская теннисистка Винус Уильямс во время матча второго круга Открытого чемпионата США (US Open) против украинской спортсменки Элины Свитолиной попросила принести ей кофе на корт.

Это произошло после проигрыша американки в первом сете. Болбой получил напиток от тренера Винус, побежал к теннисистке, однако не догнал её и оставил кофе на столе. Американка вернулась на корт и выпила бодрящий напиток.

После этого Уильямс во втором сете выиграла три гейма подряд. А при счёте 3:5 отыграла пять матчболов. Но Свитолина всё же сумела дожать 39-летнюю соперницу и одержать победу в матче - 6:4, 6:4. Для Уильямс борьба в данном турнире закончилась.

Отметим, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) несколько раз рассматривало возможность внесения кофеина в список запрещённых веществ, но до полного запрета речь так и не дошла.