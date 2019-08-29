В Зауралье иностранца приговорили к штрафу, в десять раз превышающему размер взятки, которую он пытался дать сотруднику полиции

В Курганской области осудили жителя Казахстана за попытку дачи взятки сотруднику ГИБДД.

В июне этого года он ехал по территории Зауралья, его машину остановил инспектор ДПС и попросил предъявить документы. У водителя не оказалось полиса ОСАГО и, чтобы на него не выписывали штраф, он предложил полицейскому взятку - 1 тыс. руб.

Житель Казахстана в суде вину признал полностью, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Суд назначил ему штраф в размере 10 тыс. руб.