Большинство челябинцев недовольны размером своих доходов

20 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Челябинская область
кошелек, мелочь, зарплата, долг (2016) | Фото: punkt-a.info

Большинство челябинцев недовольны размером своих доходов

70,3%челябинцев не удовлетворены размером своих доходов. Такие данные приводят социологи местного филиала РАНХиГС, опросившие 700 жителей города, передает корреспондент Накануне.RU.

Опрос проводился 20-24 июня текущего года. Горожан спрашивали об их удовлетворённости размером собственных доходов. В результате только каждый четвертый (25,2%) удовлетворены размером своего дохода. Чаще такой ответ давали жители старше 60 лет с высшим образованием.

При этом большинство челябинцев не удовлетворены размером своих доходов. Об этом говорили горожане в возрасте 45-59 лет, имеющие среднее общее, специальное и неоконченное высшее образование, а также малообеспеченные респонденты.

Затруднились ответить на вопрос 4,6% респондентов. Это челябинцы в возрасте 18-24 лет, по роду занятий это чаще самозанятые респонденты и студенты, а также неработающие пенсионеры.

"Данные нашего опроса фиксируют, с одной стороны, не очень радостную картину: доволен размером своих доходов лишь каждый четвёртый. Однако, если взглянуть на эту ситуацию с другой стороны, можно вспомнить о том, что неудовлетворённость собственным материальным положением мотивирует человека к действию – смене места работы, поиску дополнительных возможностей заработка и улучшения уровня своей материальной обеспеченностью", - говорится в исследовании.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Большинство челябинцев недовольны размером своих доходов

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: опрос, доходы,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети