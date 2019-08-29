Большинство челябинцев недовольны размером своих доходов

70,3%челябинцев не удовлетворены размером своих доходов. Такие данные приводят социологи местного филиала РАНХиГС, опросившие 700 жителей города, передает корреспондент Накануне.RU.

Опрос проводился 20-24 июня текущего года. Горожан спрашивали об их удовлетворённости размером собственных доходов. В результате только каждый четвертый (25,2%) удовлетворены размером своего дохода. Чаще такой ответ давали жители старше 60 лет с высшим образованием.

При этом большинство челябинцев не удовлетворены размером своих доходов. Об этом говорили горожане в возрасте 45-59 лет, имеющие среднее общее, специальное и неоконченное высшее образование, а также малообеспеченные респонденты.

Затруднились ответить на вопрос 4,6% респондентов. Это челябинцы в возрасте 18-24 лет, по роду занятий это чаще самозанятые респонденты и студенты, а также неработающие пенсионеры.

"Данные нашего опроса фиксируют, с одной стороны, не очень радостную картину: доволен размером своих доходов лишь каждый четвёртый. Однако, если взглянуть на эту ситуацию с другой стороны, можно вспомнить о том, что неудовлетворённость собственным материальным положением мотивирует человека к действию – смене места работы, поиску дополнительных возможностей заработка и улучшения уровня своей материальной обеспеченностью", - говорится в исследовании.