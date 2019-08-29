Прокуратура внесла представление директору зауральского департамента за опасную свалку отходов

Директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области Андрей Саркисов получчил представление от прокуратуры за несанкционированную свалку опасных отходов возле села Большое Чаусово.

Сейчас лес очистили от отходов, свалка полностью убрана, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Полиция также зарегистрировала сообщение о преступлении, сейчас проводится процессуальная проверка.