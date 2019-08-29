Украинский режиссер-террорист Олег Сенцов, пропавший из ямальской колонии, переведен в московский Лефортово

Стало известно, куда именно пропал из колонии в Лабытнанги режиссер Олег Сенцов. Он переведен в Москву, в СИЗО Лефортово, сообщает telegram-канал Baza.

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов в своем telegram сообщил, что "Сенцов действительно этапирован в Москву после разговора Путина с Макроном, который поднимал этот вопрос".

Напомним, Сенцова днем 28 августа вывезли в неизвестном направлении из колонии в Лабытнанги. В пресс-службе окружного управления ФСИН получить оперативный комментарий не удалось. Помощник регионального омбудсмена Павел Зайцев рассказал Накануне.RU, что не в курсе ситуации, и посоветовал обратиться напрямую к уполномоченному Анатолию Саку, который пока находится в отпуске.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов обменять главреда "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского на Олега Сенцова. Об этом в Facebook заявила пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. Вышинский накануне был отпущен из СИЗО под личное поручительство и дал согласие на участие в процессе взаимного освобождения удерживаемых в РФ и на Украине лиц.