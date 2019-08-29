Губернатор: Ливни в Приморье не повлияют на проведение ВЭФ

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что прошедшие ливни не повлияют на проведение Пятого Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет 4-6 сентября во Владивостоке.

Кожемяко в интервью ГТРК "Владивосток" отметил, что подготовка идет планово, последствия ливней будут устранены.

"Сейчас выявляем проблемы, которые необходимо в течение года устранить, чтобы таких последствий было как можно меньше", - сказал губернатор.

Ранее в аэропорту Владивостока сообщили об устранении всех последствий тайфуна. В результате сильных непрекращающихся ливней в городе подтоплены дороги, пригородные территории, жилые дома, с косогоров сходят сели, обрушено уже несколько подпорных стен. На улицах много мусора, поваленных деревьев и селевого грунта.