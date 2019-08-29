Эдуард Лимонов: "Сенцова отпускать или обменивать нельзя!"

Русский писатель, политик Эдуард Лимонов специально для Накануне.RU прокомментировал информацию о возможном сценарии обмена украинского "режиссера", осужденного за терроризм, Олега Сенцова на Кирилла Вышинского.

"Cенцов представляется украинскими и нашими либеральными СМИ как "режиссёр", но это обстоятельство не имеет никакого значения. Да будь он и Микельанджело Антониони, преступление совершивший должен за него ответить, если пойман. Он был осуждён за две попытки поджога и за попытку взрыва во время многолюдной демонстрации в Крыму, если не ошибаюсь, 9 мая, – говорит Лимонов. – То, что в одном случае пожар (в Русском Центре) был потушен находившимися ночью внутри пророссийскими активистами, а взрыв не удался, не снимает с Сенцова вины, поскольку он организовывал теракты. Посему, если наша власть хочет быть принципиальной, то Сенцова отпускать или обменивать нельзя. Он должен отсидеть свой назначенный ему судом срок. Таково моё мнение".

Говоря о Вышинском, писатель отметил, что инкриминируемая вина журналиста – до сих пор неясна.

"Что касается Вышинского, то мне непонятно, что он совершил. Его освободили до суда. Внешне он мне не нравится, слишком шебутной, похож на российского либерала. Хорошо бы он не оказался либералом", – добавил Лимонов.

Отметим, что Олега Сенцова и его подельников взяли с поличным российские спецслужбы в 2014 году в разгар "Русской весны". Как установило следствие, "режиссер" действовал в составе диверсионно-террористической группы "Правого сектора", организации, запрещенной на территории России. Члены банды планировали осуществить ряд взрывов на территории Крыма, при этом все необходимое в виде взрывных устройств уже было подготовлено к действию. По одной из версий, план сорвал один из участников ячейки, который попросту не захотел убивать мирных граждан и сдался российским спецслужбам. В итоге Сенцов получил больше всех – 20 лет лишения свободы. Сразу после ареста украинские власти объявили Сенцова "политической жертвой" и потребовали его немедленного освобождения, организовав массовую компанию по его поддержке на международном уровне.

Если доказательная база в отношении Сенцова была собрана, то инициированный украинскими властями в 2018 году арест журналиста Кирилла Вышинского до сих пор остается неясным и абсурдным в части вины – в деле нет никаких ясных доказательств и каких-либо признаков "госизмены". Как считает российская сторона, Вышинский мог стать просто заложником для будущего обмена на украинских заключенных. После освобождения из-под стражи главреда "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского источник "Интерфакс-Украина" сообщил, что "Вышинский будет идти на обмен".

Между тем, стало известно, что отбывавший на Ямале срок Сенцов переведен в Москву, он находится в следственном изоляторе Лефортово. Журналист Алексей Венедиктов при этом пишет, что Сенцов действительно этапирован в Москву, по его данным, это произошло после разговора Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который и поднимал этот вопрос.