Якутские авиакомпании готовы "обкатывать" новые образцы российской авиатехники

Перевозчики Якутии (авиакомпании "Якутия" и "Полярные авиалинии") готовы стать базовыми для ввода в эксплуатацию новых образцов отечественной авиатехники, заявил постпред республики при президенте РФ Андрей Федотов.

"Было принято решение продолжить работу с отечественными летательными аппаратами, и эту линию сделать генеральной. И сейчас мы заявляем наши авиакомпании как базовые для ввода в эксплуатацию новых образцов отечественной авиационной техники. Думаем, что это правильно, и даже считаем это нашим конкурентным преимуществом", — цитирует Федотова ТАСС.

Накануне на авиасалоне МАКС "Якутия" заключила с производителями самолетов соглашения о намерении приобрести десять самолетов Sukhoi Superjet 100 и пять МС-21. "Полярные авиалинии" намерены заказать восемь ИЛ-114-300.

Впрочем, первым эксплуатантом МС-21-300 в 2021 году, предположительно, станет все-таки "Аэрофлот" – корпорация "Иркут" ранее уже объявила тендер на закупку американских двигателей, которые будут установлены на аэрофлотовские МС-21.