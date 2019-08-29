20 Сентября 2020
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Су-34 истребитель автомагистраль (2019) | Фото:youtube.com|Министерство обороны России

Эскадрилья боевых Су-34 села и заправилась на строящейся автомагистрали в Татарстане

12 боевых Су-34 и два транспортных Ан-26 приземлились на строящуюся автомагистраль "Европа – Западный Китай" в Татарстане в рамках спецучений по материально-техническому обеспечению ВС РФ (проходит в ЦВО).

В Минобороны России отмечают, что при проектировании крупных автомагистралей предусматриваются специальные участки, на которых в случае необходимости возможна посадка боевых и транспортных самолетов. На одном из таких участков в Татарстане сейчас развернут полевой аэродром, где находятся склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов, а также вся аэродромная инфраструктура. Это позволяет осуществлять посадку летательных аппаратов и подготовку к взлету, отметили в оборонном ведомстве.

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Кроме того, в ходе учения впервые была применена в полевых условиях автоматизированная система централизованной заправки авиации топливом.

"В систему входят шесть заправочных агрегатов, насосный модуль в контейнером исполнении и группа резервуаров вместимостью 400 кубометров. Пропускная способность каждой заправочной станции — более 500 литров в минуту, что позволяет заправлять одновременно шесть самолетов менее чем за 10 минут. Также впервые был испытан перспективный топливозаправщик АТЗ-20, позволяющий заправить самолет менее чем за пять минут, его пропускная способность — 1200 литров в минуту", - отметили в Минобороны.

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Эскадрилья боевых Су-34 села и заправилась на строящейся автомагистрали в Татарстане

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Теги: су-34, истребитель, автомагистраль, татарстан, заправка, учения



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