20 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
(2004) | Фото: Накануне.ru

На Среднем Урале директор автосалонов отправился в колонию за мошенничество

Суд на Среднем Урале вынес приговор руководителю автосалонов по уголовному делу о мошенничестве. Сумма ущерба составила около 50 млн рублей.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, речь идет о хищении денежных средств клиентов ООО "Авто Элита" и ООО "Автосалон Союз". Как показало расследование, схема была следующей: директор организовывал между гражданами и данными фирмами заключение агентских договоров по продаже машин на торговых площадках указанных автосалонов, но менеджеры по указанию руководителя не сообщали собственникам о факте продажи, а все полученные средства директор оставлял себе.

Как отметили в надзорном ведомстве, своими действиями обвиняемый причинил особо крупный ущерб 135 гражданам на общую сумму свыше 49,9 млн рублей. Приговор суда: 6 лет и 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также судом частично удовлетворены исковые требования потерпевших о взыскании с директора суммы ущерба свыше 10,6 млн рублей.

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На Среднем Урале директор автосалонов отправился в колонию за мошенничество

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Теги: мошенничество, автосалоны, приговор



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