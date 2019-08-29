Россия получила от Индии аванс по контракту на поставку С-400

Россия получила от Индии аванс по контракту на поставку зенитных ракетных систем С-400.

Об этом сообщили РИА Новости в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству. Технические детали в ФСВТС "в силу объективных причин" не комментируют.

Поставки могут начаться в 2020-м, а завершиться к 2025 году.

В октябре 2018 года "на полях" переговоров президента РФ Владимира Путина в Дели был подписан контракт на поставку С-400. Как сообщалось, Индия готовится закупить пять полков на сумму 5,5 млрд долларов.

Ранее называлась сумма контракта в 6 млрд долларов, что было вдвое больше, чем стоимость аналогичного количества С-400 для Китая.

В мае 2018 года сообщалось о стоимости сделки в 5,93 млрд долларов. Позже стало известно, что Россия пошла на некоторые уступки по цене.