Представительство Ямала в Тюмени пока останется без ремонта на 120 млн: решение УФАС

Здание представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюмени, которое располагается на улице Челюскинцев, похоже, останется без ремонта, по крайней мере, в этом году к работам не приступят точно.

Как передает корреспондент Накануне.RU, конкурсная процедура была заморожена по жалобе тюменской строительной фирмы ООО "Асно". Как сообщается на сайте государственных закупок, ямальская антимонопольная служба сочла претензии обоснованными. В связи с этим электронный аукцион был приостановлен и отменен.

Отметим, что в конкурсе за право ремонтировать представительство в начале лета победила компания ООО "Полярный Урал", которая оценила свои услуги в 120 млн руб. при начальной цене контракта в 137 млн руб.

За эту сумму подрядчику до августа 2021 года предписывалось обновить внешнюю и внутреннюю отделку здания, установить климат-контроль, благоустроить территорию и поменять крышу.