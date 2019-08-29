20 Сентября 2020
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Олег Сенцов (2018) | Фото: rvatimetat.ru

Отбывающий на Ямале срок режиссер-террорист Олег Сенцов пропал из колонии

Украинского режиссера Олега Сенцова, отбывающего срок в колонии Лабытнанги, вывезли из колонии в неизвестном направлении, сообщает telegram-канал Baza со ссылкой на свои источники в спецотделе колонии.
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Напомним, Сенцов получил 20 лет за подготовку к теракту в Крыму, который был запланирован на День Победы 2014 г..

Сенцова днем 28 августа вывезли в неизвестном направлении, сообщает Baza. В пресс-службе окружного управления ФСИН получить оперативный комментарий не удалось. Помощник регионального омбудсмена Павел Зайцев рассказал Накануне.RU, что не в курсе ситуации, и лучше обратиться напрямую к уполномоченному Анатолию Саку, который до конца недели находится в отпуске.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов обменять главреда "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского на Олега Сенцова. Об этом в Facebook заявила пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

"Если это первые нормальные шаги, если такие условия - мы готовы. Давайте мы дадим вам господина Вышинского, верните нам господина Сенцова", - сказал Зеленский, подчеркнув, что освобождение должно состояться одновременно.

Вышинский накануне был отпущен из СИЗО под личное поручительство и дал согласие на участие в процессе взаимного освобождения удерживаемых в РФ и на Украине лиц.

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Отбывающий на Ямале срок режиссер-террорист Олег Сенцов пропал из колонии

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Теги: Олег Сенцов, Кирилл Вышинский, обмен



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