Счетная палата: Росстат потратил 65 млн рублей на несуществующее приложение

Аудиторы Счетной палаты не нашли мобильного приложения Росстата в App Store и Google Play, на разработку которого ведомство направило заемные средства Международного банка реконструкции и развития.

Росстат заключил контракт с ЗАО "Ланит" за 65 млн рублей на обновление дизайна сайта, внедрение единой системы управления контентом и создание мобильного приложения для iOS и Android.

Как говорится в отчете СП, мобильное приложение Росстата на площадках App Store и Google Play отсутствует. Дизайн официального сайта также не сделан, хотя по контракту он должен был появиться в конце апреля.

Напомним, в последнее время Росстат сотрясают скандалы в связи с подчиненностью ведомства Министерству экономического развития и изменениями методик подсчета статистических данных.

Так, в апреле ведомство нашло "лишние доходы" населения, изменив методологию расчета.

В июле руководитель Главного межрегионального центра обработки и распространения статистической информации Евгений Сычев уволился после инцидента с преждевременной публикацией данных об инфляции.

В мае Росстат отозвал данные по промпроизводству за апрель из-за ошибок в статистике. Ведомство пересмотрело показатель, темпы роста снизились с 4,9% до 4,6%.