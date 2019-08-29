Южный Урал может лишиться курорта Кисегач из-за притязаний военных на земли здравницы

На Южном Урале предприниматели опасаются, что передача части земель Чебаркульского района в Рослесхоз может обернуться потерей курорта Кисегач.

Речь идет об участке площадью 23,6 га. В июне 2016 года земельный участок перешел в собственность Российской Федерации. С этого момента земли курорта "Кисегач" стали федеральными с наложением на них целого ряда ограничений.

Как рассказал предприниматель Андрей Самокатов, задачи санаторных объектов и лесников совершенно разные.

"Если первые заинтересованы в развитии курорта и строительстве современной отельной сети, то вторые – в эксплуатации лесов и недопущение никакого современного капитального строительства на данной территории. При этом существующие базы достались нам с советских времен и требуют не просто реконструкции, а изменений самой сути объектов", - отметил он.

Серьезные проблемы есть и с инженерными сетями, и с дорогами.

Есть и другая проблема – часть здравниц по берегам озер Большой Кисегач и Еловое находится на землях ГКУ "УЛХиП" Минобороны России. Речь идет о земельном участке общей площадью 41 тыс. 522 га, который военные считает своим на основании акта на право пользования землей, выданного в 1980 году.

Как рассказал предприниматель Денис Лихачев, военные идут в суды, чтобы признать базы самовольными постройками.

"В Чебаркуле сейчас рассматривается дело по нашей базе "Белочка". На разных стадиях судебного разбирательства ситуация по базам "Скала", "Ласточка" и "Газавтозапчасть". База "Сосёнка" суд выиграла. Причем военные идут вплоть до Верховного суда РФ", - говорит он.

Местные власти в апреле текущего года пытались урегулировать ситуацию, исключив из земель полигона участки с базами вблизи озера Кисегач и ряда жилых населенных пунктов, но решение так и не принято.

В связи с тем, что вопрос так и не урегулирован, бизнес не торопится вкладывать в развитие курорта. Кроме того, приостановлено строительство детского оздоровительного круглогодичного лагеря "Самоцветы". В частности, разработчики столкнулись с рядом проектировочных проблем, связанных с невозможностью современной застройки, с отсутствием мощностей для подключения инженерных коммуникаций, полным отсутствием возможности подключения к канализационным сетям.

"Потребовалось изменить генеральный план территории. Для этого мы подключились к разработке проекта планировки Курорта Кисегач. Но ожидания наши не оправдались. Земли по-прежнему находятся в категории лесных земель и застройка их запрещена", - рассказала куратор проекта детского оздоровительного круглогодичного центра "Самоцветы" Светлана Сабельникова.

Есть и другие проблемы у курорта Кисегач. Однако эксперты уверены, что при рациональном подходе к решению вопроса, курорт будет не головной болью, а дополнительной долей дохода в областной бюджет и сможет стимулировать туристический трафик.

"Экономические расчеты показывают, что один инвестированный рубль в туризм дает кумулятивный эффект примерно от 40 отраслей, позволяет заработать по всему кластеру около 45 рублей на один вложенный рубль, будет развивать малый и средний бизнес вокруг этой территории", - подчеркнул председатель комитета по туризму ЧОО "ОПОРА России" Дмитрий Довбня .

Предприниматели на встрече с жителями Чебаркуля 12 августа обратились за помощью к главе региона Алексею Текслеру. Он пообещал разобраться в этом вопросе. Будет создана рабочая группа и через месяц главе области доложат о результатах рассмотрения данного вопроса.

Адвокат коллегии адвокатов Центрального района Челябинска Анна Кудряшова подчеркнула, что границы полигона не могут проходить по берегам озер, так как водоохранная зона должна быть не менее 20 метров от берега, в соответствии с требованиями Водного кодекса РФ.

"Эти земли были переданы заводу "ЧТЗ" для организации здравниц более 20 лет назад. Сложился порядок использования земель не полигоном, а здравницами. Соответственно, категория земель должна быть иная, возможно, земли особо охраняемых территорий. В этой ситуации, в первую очередь, нарушаются права граждан, которые отдыхают на этих озерах, в этих санаториях и базах отдыха. Поэтому нужно обращаться в прокуратуру, говорить о нарушении прав граждан с просьбой изменить категорию земель", - рассказала она.