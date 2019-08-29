В Перми родители судятся с мэрией из-за слияния школ №48 и №49

В Перми состоялось предварительное заседание по вопросу отмены поставления о слиянии средних школ №48 и №49. Иск в суд подали родители школьников. Об этом Накануне.RU сообщили противники объединения школ.

В настоящий момент в Едином Государственном реестре юридических лиц зарегистрировано муниципальное автономное учреждение "ТраеКТОриЯ". Истец отметила, что у школы нет лицензии и расчетного счета. Факт отсутствия лицензии подтвердили представитель администрации и директор "ТраеКТОриИ" Владимир Миллер. Сейчас новое образовательное учреждение находится в стадии получения лицензии. Однако, по словам Миллера, школа имеет право вести образовательный процесс без лицензии.

Представитель мэрии заявил, что школы не ликвидированы, и образовательный процесс как продолжался, так и будет продолжаться.

Также родители пожаловались на увольнения из школ учителей. Напомним, ранее этот вопрос был поднят на заседании пермской гордумы. Владимир Миллер заявил, что из школы №49 ушли два педагога, из школы №48 - семь. Однако, по его словам, уволились учителя по причинам, не связанным со слиянием школ.

В связи с уточнением исковых требований судебное заседание было перенесено. Следующее заседание назначено на 19 сентября.

Напомним, 22 августа стало известно о завершении слияния средних школ №48 и №49. Согласно данным "СПАРК-Интерфакс", новое образовательное учреждение теперь называется "ТраеКТОриЯ". Руководителем новой объединенной школы стал бывший директор школы №49 Владимир Миллер.

Против объединения школ ранее выступили родители, активисты "Союза поколений Мотовилихи". Они проводили митинги и собирали подписи за строительство новой школы в Рабочем поселке, опасаясь, что объединение школ в холдинги приведет к созданию в огромных агломераций, "где до детей нет никому дела". Родители пытаются оспорить решение о реорганизации в Ленинском районном суде. Первое заседание по делу состоится завтра.

В мэрии с заявлениями активистов не согласны и утверждают, что юридические процессы объединения, в результате которых система образования изменяется – повышается его качество и совершенствуется управленческий аппарат – происходили и ранее. Власти подчеркивают, что прежде, чем начать процесс слияния учреждений, вопрос обсуждается с педагогическим коллективом, с родительской общественностью, анализируются результаты за последние годы. Решения принимаются по результатам качества экзаменов, результатам развития материально-технической базы, наличию общих социальных партнеров.