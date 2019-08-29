20 Сентября 2020
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НОВАТЭК (2018) | Фото: Накануне.RU

Бюджет Ямала даст НОВАТЭКу льготы на 40 млрд для строительства СПГ-терминала

НОВАТЭК получит инвестиционный налоговый вычет на 40 млрд руб. для строительства объектов СПГ-терминала "Утренний" на полуострове Гыдан — на противоположной стороне Обской губы от Сабетты.
В компании пояснили, что налоговый вычет сформирован по налогу на прибыль от сделки по продаже долей в проекте "Арктик СПГ-2", который не был запланирован в доходной части бюджета, пишет РБК. Средства будут направлены на создание в регионе инфраструктурных объектов федеральной собственности. Под проект одобрено финансирование из госбюджета: из 144,3 млрд руб., 103,6 млрд руб. - деньги государства.

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Ранее компания получала господдержку для строительства завода "Ямал СПГ": на 12 лет обнулен НДПИ на газ Южно-Тамбейского месторождения, снижены налоги на прибыль и имущество. "Ямал СПГ" также получил 150 млрд руб. из Фонда национального благосостояния.

Добавим, по итогам 2018 г. НОВАТЭК перечислил в региональный и федеральный бюджеты налог на прибыль в 45,6 млрд руб.

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Бюджет Ямала даст НОВАТЭКу льготы на 40 млрд для строительства СПГ-терминала

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Теги: бюджет ЯНА, НОВАТЭК, Леонид Михельсон, СПГ-терминал Утренний



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