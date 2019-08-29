20 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
Арсен Аваков (2015) | Фото: youtube.com

У офиса Зеленского митинговали против Авакова

Вечером 28 августа возле офиса президента Украины Владимира Зеленского собрался небольшой митинг против действующего главы МВД Арсена Авакова. Участники требовали, чтобы его не было в новом правительстве, которое начнет формироваться на днях, когда заработает новая Верховная рада.

Собралось около двух сотен человек. Они сожгли несколько файеров, выкрикивали лозунги, развернули плакаты. Авакова обвиняли во множестве нераскрытых убийств за пять лет, проваленной реформе органов внутренних дел, реабилитации "ментовских кадров", нападениях на активистов, коррупционных закупках.

Также небольшие акции против Авакова прошли в Одессе и Харькове у областных отделений МВД.

Организатором акции была запрещенная в России неонацистская организация "С14", ориентирующаяся на бывшего президента Петра Порошенко. Не исключено, что она выполняла заказ олигарха, против которого Аваков играл во время президентской кампании. В то же время соответствующее обращение в Facebook подписали более 20 организаций либерального толка.

Как пишет "Страна", Аваков вместе с олигархом Игорем Коломойским формируют свою группу мажоритарщиков в новой Раде более чем из 30 человек.

Напомним, Аваков стал министром МВД сразу после государственного переворота в Киеве и уже в этом статусе прилетал в Севастополь 24 февраля 2014 года, чтобы захватить президента Виктора Януковича.

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У офиса Зеленского митинговали против Авакова

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Теги: Украина, Арсен Аваков



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