20 Сентября 2020
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Политика Липецкая область
нлмк, люди, зал, сотрудники, банер, рабочий (2019) | Фото:пресс-служба администрации Липецкой области

Игорь Артамонов сотрудникам НЛМК: Мы учтем все пожелания и предложения

Врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов посетил Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК), передает корреспондент Накануне.RU. В рамках производственного совещания он пообщался с руководителями подразделений комбината и дочерних компаний Группы НЛМК, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Липецкой области.

Руководитель области ответил на вопросы новолипчан, которые касались мер по развитию импортозамещения, подготовки специалистов для промышленности, внедрения цифровизации и инструментов бережливого производства в работу органов власти и госорганизаций. Участники встречи также получили ответы на вопросы о проектах благоустройства Липецка, развития социальной и спортивной инфраструктуры, состояния дорог.

нлмк, игорь артамонов(2019)|Фото:пресс-служба администрации Липецкой области

«К дорогам у нас особое внимание. Мы переводим в цифровое состояние все дороги и составляем единую электронную базу, чтобы люди могли видеть, где в данный момент ведутся работы и где ремонт только планируется. В области 15 тысяч дорог, из них треть соответствуют нормативам. В этом году мы на 30% увеличили финансирование дорожных работ. Выбрали самые разбитые, которые начнем ремонтировать в первую очередь. И параллельно принимаем заявки на следующий год», - сказал Игорь Артамонов.

нлмк, люди, зал, сотрудники, банер, рабочий(2019)|Фото:пресс-служба администрации Липецкой области

Группа НЛМК - один из самых эффективных в мире производителей стальной продукции. Металлопродукция компании используется в различных отраслях, от строительства и машиностроения до энергетического оборудования и оффшорных ветровых установок. «На НЛМК используются передовые технологии, работают хорошие специалисты. Здесь хорошо готовят кадры. Сотрудникам НЛМК небезразлично, что происходит в городе, области. Поэтому мы учтем все предложения и пожелания сотрудников», - отметил Игорь Артамонов.

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Игорь Артамонов сотрудникам НЛМК: Мы учтем все пожелания и предложения

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Теги: игорь артамонов, нлмк, импортозамещение



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