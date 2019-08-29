Игорь Артамонов сотрудникам НЛМК: Мы учтем все пожелания и предложения

Врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов посетил Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК), передает корреспондент Накануне.RU. В рамках производственного совещания он пообщался с руководителями подразделений комбината и дочерних компаний Группы НЛМК, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Липецкой области.

Руководитель области ответил на вопросы новолипчан, которые касались мер по развитию импортозамещения, подготовки специалистов для промышленности, внедрения цифровизации и инструментов бережливого производства в работу органов власти и госорганизаций. Участники встречи также получили ответы на вопросы о проектах благоустройства Липецка, развития социальной и спортивной инфраструктуры, состояния дорог.

«К дорогам у нас особое внимание. Мы переводим в цифровое состояние все дороги и составляем единую электронную базу, чтобы люди могли видеть, где в данный момент ведутся работы и где ремонт только планируется. В области 15 тысяч дорог, из них треть соответствуют нормативам. В этом году мы на 30% увеличили финансирование дорожных работ. Выбрали самые разбитые, которые начнем ремонтировать в первую очередь. И параллельно принимаем заявки на следующий год», - сказал Игорь Артамонов.

Группа НЛМК - один из самых эффективных в мире производителей стальной продукции. Металлопродукция компании используется в различных отраслях, от строительства и машиностроения до энергетического оборудования и оффшорных ветровых установок. «На НЛМК используются передовые технологии, работают хорошие специалисты. Здесь хорошо готовят кадры. Сотрудникам НЛМК небезразлично, что происходит в городе, области. Поэтому мы учтем все предложения и пожелания сотрудников», - отметил Игорь Артамонов.