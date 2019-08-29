Во Владивостоке "подсушили" аэропорт после тайфуна

В аэропорту Владивостока сообщили об устранении всех последствий тайфуна. "Все рейсы выполняются по расписанию, для пассажиров работает круглосуточная справочная служба", - отметили в пресс-службе воздушной гавани.

"Не смотря на введение режима ЧС в городе Владивосток, аэропорт Владивосток продолжает работу в штатном режиме. Аэродромная инфраструктура в течение всего периода действия тайфуна работает без сбоев, - добавили в пресс-службе аэропорта. - Производственные службы аэропорта полностью очистили территорию привокзальной площади от воды. При помощи пожарных автомобилей, канализационных насосных станций и переносных насосов откачана вода со стоянок автомобилей".

Так на привокзальной площади сейчас

А так было накануне

На фотографиях, опубликованных на сайте аэропорта, привокзальная площадь и правда выглядит довольно сухой. А буквально накануне пассажиры были вынуждены добираться со стоянки в здание порта по щиколотку (а где-то и по колено) в воде. Некоторые пользователи переживают, что к началу Восточного экономического форума (ВЭФ, пройдет во Владивостоке с 4 по 6 сентября) город, и, в частности, аэропорт не будут готовы принять многочисленных гостей.

Напомним, накануне в регионе был введен режим ЧС из-за прохождения по территории региона тайфуна. По данным МЧС, на Дальнем Востоке остаются подтопленными 90 населенных пунктов. Наиболее сложная обстановка в Еврейской АО и Хабаровском крае. Отрезанных населенных пунктов нет.

В течение суток оказались подтоплены семь населенных пунктов. Сотрудники МЧС России выполняют мероприятия по предупреждению подтопления, оказывают помощь населению. Осуществляется доставка гуманитарной помощи. Задействовано более 2 700 человек и 690 единиц техники.