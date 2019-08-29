20 Сентября 2020
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

В Нижневартовске коммунисты пытаются снять кандидата от ЛДПР "за незаконное использование авторских прав"

В Нижневартовске стартует суд по иску кандидата в депутаты гордумы от КПРФ Юрия Мартынова. Он требует отменить регистрацию в гонке представителя ЛДПР Константина Бойко, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружкома коммунистов.

Иск подан 27 августа. Мартынов указывает на якобы нарушения закона, которые сводятся "к использованию Бойко в агитации авторских прав, принадлежащих другим людям". Первое заседание начнется в 11.00 30 августа. По некоторым данным, причиной подачи документа стало то, что Бойко в своей листовке сообщил, что координирует группу в Viber "Против концессии и повышения тарифов".

"Кандидат от КПРФ решил любыми методами, даже такими нелепыми, исключить меня из участия в гонке", - рассказал Накануне.RU Бойко.

28 августа он получил ответ от службы поддержки мессенджера, которую просил высказаться о правовой оценке использования названия программного продукта.

"В ответе говорится, что "в данном случае используется лишь название мессенджера без применения лого, что является лишь упоминанием, но не использованием в коммерческих целях. Поэтому данная надпись не является нарушением и может применяться". Рекомендую кандидату от КПРФ отозвать свой иск и не отвлекать от работы судью, территориальную избирательную комиссию Нижневартовска, которая заявлена истцом заинтересованным лицом, и меня от общения с избирателями, сбором их наказов, обращений, жалоб и предложений", - подытожил Бойко.

Отметим, довыборы депутата думы столицы Самотлора по одномандатному округу № 18 состоятся 8 сентября. Всего на место в парламенте претендуют пять человек, из них один – самовыдвиженец, по одному человеку представляют "Единую Россию", ЛДПР, КПРФ и "Справедливую Россию".

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В Нижневартовске коммунисты пытаются снять кандидата от ЛДПР "за незаконное использование авторских прав"

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Теги: ЛДПР, КПРФ, Юрий Мартынов, Константин Бойко, Viber



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Развитие сюжета:

Ранее 30.08.2019 13:33 Мск В Нижневартовске суд отказал коммунистам, пытавшимся снять кандидата от ЛДПР "за незаконное использование авторских прав"

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